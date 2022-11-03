Tır sağlık çalışanlarının aracına çarptı, 4 sağlık çalışanı yaralandı

Samsun'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu hafif ticari araca çarptığı kazada 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Y. idaresindeki 53 K 1760 çekici ve 53 AAG 579 dorse plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Gökhan Doğan yönetimindeki 43 ADC 271 plakalı Samsun Sağlık Müdürlüğü personelinin içinde bulunduğu hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan sağlık çalışanları Eyüp Yazıcı, Hamdi Türkmen, Bayhan Ertürk ve Alican Atıcı ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 4 sağlık çalışanının Asarcık Devlet Hastanesine göreve gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.