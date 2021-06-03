Tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde tırın altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi.

Kaza, Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaycılar Sokak'tan 19 Mayıs Caddesi'ne dönüş yapan Mevlit Ç. idaresindeki 06 BNU 248 plakalı tır, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan ve henüz kimliği tespit edilemeyen yaşlı kadına çarptı. Tırın altına düşen yaşlı kadın kazada feci şekilde ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geniş güvelik önlemi aldı. Tır sürücüsü polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerince yaşlı kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.