Tırın çarptığı emekli öğretmen ağır yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tırın çarptığı bisikletli emekli öğretmen ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail D. idaresindeki 55 VJ 540 plakalı tır, bisikletiyle yolun karşısına geçmekte olan 76 yaşındaki Fahrettin Yıldız'a çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Yıldız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralının emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.