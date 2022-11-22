İhlas Haber Ajansı

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Tırın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Amasya’da tırın çarptığı yaya Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da tırın çarptığı yaya Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Amasya'nın Aydınca Köyü'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan S. idaresindeki tır, traktöründen inip yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Dursun Portal'a (50) çarptı. Kazada ağır yaralanan Dursun Portal Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Dursun Portal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu gece hayatı kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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