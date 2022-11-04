Tırın damperi elektrik teline temas etti, akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Samsun'da inşaatı önünde kum boşaltması yapmak için kaldırılan tırın damperi yüksek gerilim hattının telleri ile temas edince elektrik akımına kapılan işçi yanarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki bir inşaatın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AGH 425 plakalı tırdan inşaatın önüne kum boşaltma çalışması başlatıldı. Tırın yan tarafında bulunan işçilerden Özcan Kasım (45), kumu boşalmak için kumanda ile damperi kaldırdı. Bu sırada damper yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Özcan Kasım yanarak ağır yaralandı.

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Kasım ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yanık servisinin yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan Özcan Kasım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın tanığı Cemil Nazlı, "Bir elektrik patlamasını duyduk. Adamı kurtarmaya çalışıyorlardı. Adam yanıyordu. Ambulansı aradım. Poliste geldi. Yoldan geçen sağlık personeli vardı, yaralıya müdahale etti. O an acı içerisindeydi. Yanıklar içindeydi. Kendisini söndürmek için yerde yuvarlanıyordu. Müdahale etmeye çalıştık ancak yüksek gerilim olduğu için müdahale etmedik" dedi.

Safa Ök ise "Bir patlama sesi geldi. Adam elektrik akımına kapıldı, yere düştü. Kurtarayım diye gittim. Elektrik akımını bana doğru gelmeye başladı, sallandım hafiften. Geri adım attım uzaklaştım. Adam orada can çekişiyordu" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.