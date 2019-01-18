Tiyatroyla kansere farkındalık oluşturuldu

Kanserler Mücadeleyi Destekleme Derneği Tiyatro Topluluğu ve Biz Bize Sahne Topluluğu işbirliğince kanserde erken teşhisin önemini anlatan “Karar Senin Karar Hepimizin” tiyatro oyunu sergilendi. İlkadım Belediyesinin desteklediği ve İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Ahmet Faruk Taş, tiyatro topluluğunun Trabzon'da kurulduğunu söyledi. Samsun'da sergileyecekleri oyundan sonra Türkiye turnesine çıkacaklarını ifade eden Taş, “Tiyatro oyunumuz kanserde erken tanının önemini anlatıyor. Ayrıca farkındalık oluşturalım diye kültürümüzde var olan Dursun ile Fadime rollerine de yer verdik. Bu sayede gençlerimiz için oyuna biraz komedi kattık. Kanserler Mücadeleyi Destekleme Derneği olarak farkındalık oluşturmak adına projelerimiz devam edecek” dedi.

Oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı

Tiyatro oyunundan önce İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Emine Çan'a izleyicilere kanserde erken teşhisle ilgili bilgilendirici konuşma yaptı. Daha sonra Ersoy Temelli'nin yönetmenliğini yaptığı oyun sergilendi. 45 dakika süren ve akciğer kanserine yakalanan bir gencin erken teşhis sayesinde sağlığına kavuşmasını anlatan tiyatro, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Tiyatro oyununun ardından, projeyi destekleyenlere teşekkür plaketi verildi.