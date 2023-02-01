TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü'nden 2022'de 75 milyon TL hibe ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü, 2022 yılında 75 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdi.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü'nün faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre; tarım, hayvancılık, tarımsal sanayi, kırsal alanlarda yapılacak gıda ve katma değerli ürünler ile otel, restoran, dinlence alanı gibi kırsal turizm tesisleri başta olmak üzere birçok alanda mevcut ve yeni kurulacak olan işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanı ile destekleyen TKDK, yürütmekte olduğu IPARD-2 Programı ile de üretici ve yatırımcıları desteklemeye devam ediyor.

Yüzde 119'luk bir başarı

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde, IPARD-2 Programı kapsamında yatırım tutarı yaklaşık 230 milyon TL olan 198 projeye, 75 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Böylelikle TKDK Başkanlığı tarafından Samsun için 2022 yılı hedefi olarak belirlenen 63 milyon TL hibe ödemesi hedefi aşılarak yüzde 119'luk bir başarı elde edildi.

Bugüne kadar 426,92 milyon TL hibe

Samsun İl Koordinatörlüğü, bugüne kadar yatırım değeri 866,81 milyon TL olan toplam 1511 adet proje ile sözleşme imzaladı, bu projelere toplam 426,92 milyon TL hibe tahsis etti. 2022 yılı sonu itibarıyla bu projelerin 1316 adedi tamamlandı.

Bu projelerden 2022 yılı içerisinde 171 adedinin tamamlanan yatırımları için 29 milyon TL hibe ödemesi yapıldı, ayrıca 27 adet kapsamlı projeye banka teminat mektubu karşılığında yaklaşık 46 milyon TL avans ödemesi gerçekleştirildi; bu projelerin en kısa sürede tamamlanması için finansman desteğinde bulunuldu.

2022 yılında Samsun'a tamamı yeni olmak üzere 3 adet besi çiftliği, 1 gübre kurutma-paketleme tesisi, 1 süt işleme tesisi, 1 zanaatkarlık-metal işleme tesisi, 1 dondurulmuş pide üretim tesisi, 1 tıbbi-aromatik bitki işleme tesisi, 1 konaklama tesisi kazandırıldı. Modernizasyon ve kapasite artırımı kapsamında ise 1 süt işleme tesisi, 1 süt toplama tesisi, 3 adet et işleme tesisi, 2 fındık paketleme-depolama tesisi, 1 yeme-içme tesisi, 1 arıcılık projesi ile bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi kapsamında 122 adet çiftçi projesine makine-ekipman desteği sağlandı.

Bunlarla birlikte Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) kapsamında 9 ilçeyi kapsayacak şekilde (Alaçam-Yakakent, 19 Mayıs, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Havza ve Ladik) kurulmuş olan 8 adet Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneğine gerçekleştirdikleri 29 adet proje ve faaliyet paketi için 3,2 milyon TL hibe desteği sağlandı. YEG Dernekleri eğitimden-spora, kültürel faaliyetlerden-ekonomik faaliyetlere kadar çok geniş bir alanda faaliyet göstererek, başta belediyeler ve kaymakamlıklar olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde, bulundukları yörenin gelişmesine katkı sunmakta.

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü, 2023 yılında ise 195 adet projenin inşa ve makine-ekipman alım süreçlerini tamamlatarak, hibe ödemelerini yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Bu projeler için 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 148 milyon TL'lik bir hibe ödemesi daha yapılacak. Bölgenin kırsal kalkınmasına önemli katkıda bulunan TKDK, IPARD-2 Programı kapsamındaki hibe desteklemelerini 2023 yılı sonuna kadar tamamlayarak IPARD-3 Programı'na başlamayı planlıyor.

Vali tebrik etti

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak 2022 yılı ödeme hedeflerini gerçekleştiren tüm TKDK İl Koordinatörlüğü personelini tebrik eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yapılan yatırımların Samsun ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.