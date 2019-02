TKDK'dan 250 milyon euro hibe desteği

Samsun Valisi Osman Kaymak, "IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanı" ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD II Programı kapsamında 250 milyon euro hibe destek bütçesi ile 16 Şubat 2019 tarihinde beşinci başvuru çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Kurumumuz, bu çağrı döneminde, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri ile tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verecektir” dedi.

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğünün 2011 yılından bu yana yatırımcılara hibe desteği verdiğini hatırlatan Kaymak, “IPARD I Programı'nın uygulandığı ilk 15 çağrı ile IPARD II Programı'nın ilk 4 çağrı dönemi boyunca hayvancılık, gıda işleme, paketleme ve depolama ile kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 289 milyon TL olan 980 adet proje desteklenmiştir. Bu işletmelere yaklaşık 132 milyon TL hibe tahsis edilmiş olup, tamamlanan 871 adet proje için yaklaşık 115 milyon TL hibe ödenmiştir. Yatırımları devam eden 109 adet proje için tahsis edilen yaklaşık 17 milyon TL'lik hibe ödemesi de, yatırımların tamamlanması ile birlikte, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Samsun ilimizde yürütülen IPARD Projeleri kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdamı sağlanmıştır. Samsun İl Koordinatörlüğümüz IPARD Programı kapsamında desteklenen proje sayısında birinci, yapılan ödeme tutarında da ilk sıralarda yer almaktadır” diye konuştu.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında hazırlanacak olan projelerinin kabulünün 08 Nisan 2019-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacağını belirten Samsun Valisi Kaymak açıklamasının devamında, “Bu kapsamda; süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler yüzde 40-70 hibe ile desteklenecek olup, bu tedbir kapsamındaki yatırımlara toplam 170 milyon euro hibe desteği verilecektir” şeklinde konuştu.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar kapsamında hazırlanacak olan projelerinin kabulünün 08 Nisan 2019-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacağını belirten Kaymak, “Bu kapsamda da süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde yapılacak yatırımlara yüzde 40-50 hibe desteği verilecek olup bu alandaki toplam destek bütçesi 80 milyon eurodur. Vatandaşlarımızı hibe desteği alabilecekleri sektörler ve yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi almak ve açılan başvuru çağrı döneminde proje sunmak üzere TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.