Togar: “Birlikte başladık, birlikte başardık”

31 Mart'ta sandıkların, güçlü Tekkeköy yolunda büyük bir zaferle sonuçlanacağından emin olduğunu ifaden Togar, “Birlikte neler başarabileceğimizi herkese gösterdik, şimdi geleceğin ilçesini kurma vaktidir” dedi.

Biz birlikte olduğumuz zaman Tekkeköyüz

Başkan Hasan Togar karşılık istişare şeklinde geçen buluşmada, “Biz birlikte olduğumuz zaman neleri başarabileceğimizi herkese gösterdik. Yan yana olmak, omuz omuza olmak ne demek biliyoruz ve bunu yaşıyoruz. İçerden ve dışardan bizi yolumuzdan çevirmeye çalışanlara, nasıl cevap verileceğini de çok iyi biliyoruz. 31 Mart'ta ne olacağını ben değil siz söylüyorsunuz. Heyecanınız, azminiz, coşkunuz bizleri de yüreklendiriyor. Sandıklar açılır açılmaz yeni bir döneme, yeni bir mücadeleye hep beraber başlayacağız. Yarınlarımızı kimsenin şahsi hesaplarına heba ettirmeyeceğiz” diye konuştu.

“Kimse bizi kandıramaz”

Tekkeköy'ün sadece coğrafi konumu ve özellikleriyle öne çıkan bir ilçe olmadığını ifade eden Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Bizim en büyük gücümüz sarsılmaz birlikteliğimizdir. Biz yeri geldi ilçemiz adına, yeri geldi şehrimiz adına, yeri geldi ülkemiz adına hiçbir çekincesi olmadan bir araya gelenleriz. Bu ilçe geriye doğru gitmez. Bu ilçe artık kimsenin kendilerini üzmesine izin vermez. Çünkü burada artık proje var, hizmetler var, etkinlikler var kısacası biz ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı biliyoruz. Çünkü biz ilçemizi çok ama çok seviyoruz. Önümüzde ki günlerde yeni dönem projelerimizi de açıklamaya başlayacağız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.