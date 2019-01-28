Togar: “Cumhur İttifakı çevresinde bir olduk biz olduk”

Tekkeköy'de beş yılda gönül belediyeciliğini her alanda uygulamayı başardıklarına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Görevi aldığımız gün itibarıyla bizi bu kutsal göreve layık gören vatandaşlarımızın desteğiyle; insan odaklı çalışmalarımız, hizmetlerimiz, projelerimiz ve sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemizde yeni bir sayfa açmayı başardık” dedi.

Tekkeköy'de tabular yıkıldı

İlçe halkıyla her daim iç içe olan ve hüzünlerini, sevinçlerini paylaşan Başkan Togar, “Kısa süre zarfında birçok tabuyu yıkmayı başardık. Cumhurbaşkanımızın işaret etmiş olduğu gönül belediyeciliğini ilçemize yerleştirdik. Her zaman halkımız ile istişareler, toplantılar ve görüşmeler sonucunda doğru ve yerinde hizmetlerin hayat bulmasını başardık” diye konuştu.

“Tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet önce memleket”

Yer ve zaman kavramı olmaksızın ilçe halkıyla omuz omuza olduklarını belirten Togar, “Halk günlerimize aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ile çarşıda, evlerine misafir olarak, mahallelerinde, sokağında, işyerinde, sevinçlerinde, hüzünlerinde bir arada olmamızın dışında her pazartesi çözüm merkezimizde düzenlediğimiz halk günlerinde bir araya geliyoruz. Halk günlerimiz vesilesiyle vatandaşlarımızı başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ile birlikte dinleyerek yine kendilerinin fikirleri ve önerileri doğrultusunda anında çözüm yolları ortaya koyuyoruz. Belediyemizin kapıları yıllar sonra vatandaşlarımıza sonuna kadar açıldı. Halk günlerimize ilgi yoğun. Her halk günümüzde çözüm merkezimiz tıklım tıklım dolup taşıyor. Bu tablo bizi mutlu ediyor. Tevazu, Samimiyet ve Gayretle önce millet önce memleket anlayışı çerçevesinde ter dökmeye, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.