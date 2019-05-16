Togar, Demirtaş'a başarılar diledi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Gazi Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş, Başkan Togar'ı kapıda karşıladı. Karşılıklı durum değerlendirmesi yapan başkanlar, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl etkinlikleri hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Demirtaş'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Togar, “Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımlarını atıldığı, şehrimizin merkezi konumundaki İlkadım ilçesine yapacağınız hizmetlerin devamını diliyorum. Yeni görevinizde başarılar temenni ediyorum” dedi.

Demirtaş: “Hizmet için buradayız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bizler hizmet için buradayız. Belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve personelimle beraber, İlkadım halkımıza en güzel hizmetleri vermeye en güzel projeleri üretmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Halka hizmet hakka hizmet düsturu ile İlkadım'a bir dönem daha hizmet etmek bizim için bir şereftir. Halkımızın teveccühüne layık olacak bir şekilde inşallah en güzel hizmetleri ve projeleri Cenab-ı Allah'ın izniyle yapma çabası içinde olacağız” diye konuştu.

Sohbet havasında geçen ziyarette Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Başkan Demirtaş'a günün anısına işlemeli bir tablo hediye etti.