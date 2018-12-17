Togar: “El atmadığımız ibadethane kalmadı”

Tekkeköy Belediyesi ilçedeki 168 ibadethanenin 165'inin mevcut durumunu iyileştirdi.

Tekkeköy halkının huzurlu bir ibadet yapması için 4,5 yıldır canla başla mücadele eden Tekkeköy Belediyesi, ilçedeki 62 mahallenin tamamında bulunan 168 ibadethanenin 165'inin mevcut durumunu iyileştirdi. Tekkeköy'de çalışma yapılmamış hiçbir ibadethanenin kalmadığına vurgu yapan Başkan Hasan Togar, “4,5 yıl içerisinde ilçemizdeki tüm cami, mescit ve benzeri ibadethanelerimizin yanında evlatlarımızın, halkımızın kuran öğrendiği kuran kurslarımız gibi 168 mabedimizin 165'inin boya badana, tadilat, yeniden yapımı, inşaatı, bahçe ve çevre düzenlemesi, peyzaj, perde duvarı gibi farklı alanlardaki çalışmalarını tamamlayarak haklımızın manevi huzuru doyasıya yaşayacağı mekanları en iyi konuma getirdik” dedi.

“168 ibadethanenin son üç tanesinde de çalışmalar başladı”

İlçedeki 168 ibadethanenin 165'inin çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Togar, “Tekkeköyümüzün 62 mahallesindeki 168 ibadethanemizin 165'inde gerekli çalışmalarımız tamamlandı. Son üç cami ve ibadethanemizin de çalışmalarına bugün itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Bu yıl sonuna kadar ilçemizde el değmemiş cami, mescit gibi ibadethanelerimizin yanında öğrencilerimizin ve halkımızın kuran öğrendiği kuran kursumuz kalmayacak” ifadelerini kullandı.