Togar: "Gönül belediyeciliği her zaman yol haritamız oldu”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Beş yılda hayallerin ötesinde projeler halkımız ile istişareler ve ortak akıl çerçevesinde ilçemizde hayat buldu. Millete hizmet etmenin sadece yol yapmak ibaret olmadığını, gönülleri de yapmaktan geçtiğini gayet iyi biliyoruz" dedi.

Projeleri, hizmetleri ve çalışmalarının aralıksız devam etmesi için milletten yetki beklediklerini belirten Togar, “İlçemizin AK Parti iktidarıyla buluşmasıyla başlayan hizmet rüzgarı Cumhur İttifakı'yla daha da güçlenerek devam edecek. 31 Mart yerel seçimleri için başlatmış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Mahalle ziyaretleri, sivil toplum kuruluşu toplantıları, ev ziyaretleri, esnaf ve vatandaş ziyaretleri başta olmak üzere, her platformda yer ve zaman ayrımı olmaksızın bizleri bu göreve layık gören vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Örnek gösterilecek işlere imza attıklarını anlatan Togar, "Bölgedeki ilçe belediyeleri arasında en hızlı büyüyen, gelişen ve değişen örnek gösterilen belediyelerden biriyiz. Bunu yediden yetmişe ilçemizde yaşayan 52 bin nüfusla gönülden bağlılığımızla başardık. Göreve geldiğimiz ilk günden buyana ilçemizde adeta bir değişim hareketi gerçekleştirdik. Bunları birlik ve beraber içinde Tekkeköy sevdasıyla başardık" şeklinde konuştu.

“Dev projeleri hayata geçirdik”

İlçenin dört bir yanında dev projeleri ve hizmetleri hayata geçirirken bir taraftan da Türkiye'de ilk ve tek olan hizmetleri, projeleri tamamlayıp hizmete açtıklarını belirten Başkan Togar, "İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu yatırımlarda çok daha fazla titiz davranıyoruz. Bir taraftan alışılmış rutin belediyecilik hizmetiyle ilçemizi modern bir şekilde imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Ülkemizde de belediyecilik anlayışını sil baştan değiştiren, 1994 yılını belediyecilik hizmetleri anlamında adeta bir milat haline getiren ve o günden bu yana eylemleri ve söylemleriyle belediyeciliğin ufkunu açan bizlere örnek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın izindeyiz”

Tekkeköy'de değişim ve gelişime AK belediyecilik anlayışının öncülük ettiğine değinen Togar konuşmasını şöyle tamamladı: "AK belediyecilik anlayışı ile kısa süre zarfında ilçemizin çehresini değiştirmeyi başardık. Çocuklarımız, gençlerimiz, hanımlarımız yani ilçemizde yaşayan herkes için ayrı çalışmaları hayata geçirdik. Bilgi evleri, kültür merkezleri, hanımlar konakları, parklar, spor kompleksleri, sosyal tesisler, köy konakları, halı sahalar gibi çalışmalarımızın yanında sosyal belediyecilikte de çığır açtık. Tekkeköy Belediye Başkanı ve başkan adayı olarak Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da örneğini sergilediği ve büyük bir başarı hikayesi yazdığı gönül belediyeciliğini halkımızla yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz."