Togar: “Halkımızın desteğine ve güvenine layık olmak için daha çok çalışacağız”

Tekkeköy Çay Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin sürprizi, coşkusu ve yoğun katılımı ile karşılaşan Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, “Bizlere güvenen, destekleyen ilçe halkımızın desteğine ve güvenine layık olmak için daha çok çalışacağız” dedi.

Çay Mahallesi'nden Togar'a tam destek

Her gittiği yerde yüzlerce kişiden oluşan kalabalığın coşkusuyla karşılanan Hasan Togar konuşmasında, “Bu coşku, bu tablo, bu güven motivasyonumuzu ve enerjimizi zirveye çıkartıyor. Her gittiğimiz mahallemizde sürprizler ve coşkulu kalabalıklarla karşılanmamız üzerimizdeki yükü arttırıyor. Beş yıl önce desteğiniz ile bizlere layık gördüğünüz bu kutsal göreve geldik. Beş yıl boyunca öyle çalıştık ki, sizin karşınıza çıktığımızda biz bunlarla karşınızdayız diye biliyoruz. Tekkeköy'de hayata geçirmiş olduğumuz dev projelerimiz, hizmetlerimiz ve çalışmalarımız ile Samsun'un en başarılı ilçe belediyesi haline geldik. İlçemizi sizlerin desteği ve duası ile adeta şehir merkezine dönüştürüyoruz. Hizmet aşkıyla gece gündüz evimize girmeden çok çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bizler bu ilçeye sevdalıyız. Tekkeköy benim sevdam derken içimizde hissederek, yaşayarak bu kelimeleri dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Fedakarlıklarımızın karşılığına aldık

Konuşmasında hizmet aşkıyla, ilçe halkının desteğiyle tüm hedeflere ulaşmayı başardıklarına dikkat çeken Togar, “Biz ilçemize olan sevdamız için ailemizden, işimizden, aşımızdan, zamanımızdan, hayatımızdan birçok fedakarlıklar yaptık. Dört çocuğum var. İnanın çocuklarımın nasıl büyüdüğünü görmedim. Çünkü bizler hizmet aşkıyla gece gündüz her zaman halkımızın yanında olduk. Tekkeköy'deki herkes yediden yetmişe bizim ailemiz. Çocuklarımı, ailemi sizden hiçbir zaman ayrı tutmadım, tutmamda. Bu evladınız belki hizmetlerle uğraşırken ailesi gibi sizlere de yeteri kadar vakit ayıramadı. Ama özellikle son bir yıldır ilçemize devlet hastanesi kazandırabilmek için seferber olup mekik dokuduk. Hemen 61 bin metre kare arsa üreterek Sağlık Bakanlığımıza devrettik ve bu ay sonunda 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin temelini atarak bir asırlık özlemimiz dindirmiş olacağız. Önümüzdeki dönemdeki hayallerimizin ve projelerimizin de temellerini attık. İkinci dönemimiz ustalık dönemimiz olacak” diye konuştu.