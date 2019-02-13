Togar: “Hepimizin amacı daha güzel bir Tekkeköy”

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kahvaltı programında AK Parti belediye meclis üyesi aday adaylarına seslenen Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “AK Parti davasına gönül veren ve bu yolda kendisini ortaya koyan yol arkadaşlarımızın güvenini bugüne kadar boşa çıkartmadık bundan sonra da aynı kararlılıkla, ilk günkü aşkla yolumuza devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği ışığında ilçe Başkanımız Hayri Ağırlar, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Üzeyir Bahadır, Kadın Kolları Başkanımız Aysel Damat, Gençlik Kolları Başkanımız Sefa Anıl, AK Parti Tekkeköy Belediye başkan aday adayı kardeşimiz Semih Alper ve teşkilatımız ile birlikte belediye meclis üyesi aday adayı abilerimiz ve kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Büyük AK Parti ailesinin fertleri olarak bugün hep birlikte ilçemizin geleceği için önemli bir tablo çizdik. Davası için bu yolda bir olan biz olan kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beş yılda beraber önemli işlere imza attık

Tekkeköy'ün beş yılda umulanın üstünde bir değişim yaşadığına vurgu yapan Togar, “Tekkeköyümüzü hep birlikte bugünlere taşıdık. Sizler ilçemizi birlikte yönetebilmek için belediye meclis üyeliği aday adaylığına başvurularınızı yaptınız. Hizmet için çıktığınız bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Biz olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur. Davamız bir, amacımız bir, yolumuz bir. Bugün çok güzel bir tablo oluşturduk. 31 Mart gününe kadar bu birlikteliğimiz aynı şekilde devam edecek. Bunu bir kez daha kanıtladık. Gönül belediyeciliği çerçevesinde ilçemizi birlikte yönettik birlikte yönetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kısa süre zarfında ilkleri başardık

Tekkeköy tarihinde birçok ilklerin yaşandığına dikkat çeken Başkan Togar, “Gerçek manada gönül belediyeciliğini ilçemize yerleştirmeyi başardık. İlçemiz sınırları içerisinde yapmış olduğumuz rutin belediyecilik çalışmalarımızın dışında vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Sosyal belediyeciliğin ülkemizde ki mimarı Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın ‘Kim ki yaşadığı şehirde sıcak bir yuvası olmadığı için dışarıda yaşayan, yiyeceği olmadığı için aç uyuyan, kömürü olmadığı için soğukta kalan ve insanca şartlarda yaşamanı sürdüremeyen birileri varsa ve bunları görmezden geliyorsa o bizden değildir' sözünü ilke edinerek ilçemiz sınırlarında ikamet eden ve yaşamanın imkansız olduğu zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan 36 ailemize prefabrik ev, 24 kişiye tek kişilik ev ile 387 ailemize betonarme ev ve inşaat malzemesi yardımı sağlayarak hayat şartlarını iyileştirmeye çalıştık. Daha önceki yıllarda, bizden önceki dönemlerde böyle bir çalışma yapılmamış. İlk defa bu uygulama bizim ile birlikte başladı. Ayrıca bu konuda bizlere destek veren hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ağırlar'dan birliktelik vurgusu

Birliktelik vurgusu yapan AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, “Bugün buradaki birlikteliğimizi sonuna kadar sürdürerek hep birlikte Tekkeköy için çalışmaya devam edeceğiz. Davamız ve yolumuz bir. Bizleri bölmeye ayırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.