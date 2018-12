Togar: “Hizmetler katlanacak artacak”

Tekkeköy'ün tarihinin en büyük ve en köklü değişim ve hizmet atağını kısa sürede her alanda yaşadığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Halkımızın desteği ile görevi devraldığımız ilk gün farklı alanlarda başlatmış olduğumuz projelerimizi, çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz” dedi.

Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak ilçe tarihinde birçok ilkin gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Togar, “Bugün ilçemizin her mahallesinde yürütmüş olduğumuz çalışmalar ile değişimi ve gelişimi her alanda halkımıza hissettirdik. Gerçek manada insana dokunan toplumun beklentilerini karşılamayı başardık. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında adından söz ettirdiğimiz projelerimiz ve her aşamada gerçekleştirdiğimiz sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni bir çığır açtık. Sosyal tesisler, spor tesisleri, eğitim ve kültür merkezleri, köy konakları, hanımlar konakları, park ve bahçelerle ilçemizi donattık. Halkımızın talep ettiği, olması istediği hizmetleri onlarla buluşturmayı başardık” dedi.

Devlet yatırımları ilçeyi gözde yaptı

Yerel hizmetlerin yanında özellikle ilçede birçok dev devlet yatırımının gerçekleştiğine değinen Togar, “Tekkeköy Belediyesi olarak yürütmüş olduğumuz çalışmaların hayata geçirmiş olduğumuz projelerin yanında birçok devlet yatırımı da ilçemizde gerçekleştirildi. Eğitimden spora, kültürden sanata, istihdamdan tesislere birçok büyük yatırım hayat buldu. Bu büyük yatırımlar ilçemizin AK Parti ile buluşması ile başladı ve her alanda da devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın yerel yönetim anlayışını kendimize yol gösterici alarak onun yolunda ilerledik. Bakanlarımız, milletvekillerimiz ile istişareler ve doğru adımlarla AK Parti belediyeciliğini genelden özele her alanda sergiledik” şeklinde konuştu.

“Hizmetler katlanacak artacak”

Hizmetlerin katlanarak artacağına vurgu yapan Başkan Togar, “Şimdi birlik zamanı. İlçemizdeki bu değişim ve gelişim devam etmeli. Bizler ilk günkü aşkla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Önceki dönem Bayındırlık ve İskan Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Demir ile ilçemizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir biçimde hizmetlerimize devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Demir, AK Parti'nin kurucularından ve mutfağından gelen gerçek manada bu işi bilen bir isim. Hep birlikte ilçemizi, şehrimizi genelde olduğu gibi yerelde de yine AK Parti iktidarıyla taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.