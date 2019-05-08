Togar: “Ramazan'ın maneviyatını paylaşıyoruz”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile eşi Yasemin Togar, Tekkeköy Sıtmasuyu Mahallesi'nde çat kapı girdikleri bir evde yaşayan aileye misafir olup, iftar sofralarına oturarak oruçlarını açtılar.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve eşi Yasemin Togar, Tekkeköy Sıtmasuyu Mahallesi'ndeki dört kişilik Aksu ailesine sürpriz iftar ziyaretinde bulundu. İki çocuklu Aksu ailesi Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve eşi Yasemin Togar'ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

“Ramazan'ın maneviyatını paylaşıyoruz”

Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve maneviyatını ilçe halkıyla paylaştıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Her yıl ramazan ayında olduğu gibi bu mübarek ramazan ayında da vatandaşlarımızın iftar sofralarına misafir olarak aynı sofra etrafında oruçlarımızı açıyoruz. Ramazan birlik ve beraberlik ve paylaşım demektir. Bizler de vatandaşlarımızın sofralarına misafir olarak onların bir tas çorbasını bir dilim ekmeğini paylaşıyoruz. Bu sofralar maneviyatın yanında ramazanın en güzel zaman dilimlerinin yaşandığı anlar olarak hafızalarımıza kazınıyor" dedi.

“Çat kapı iftarlar ramazan boyu sürecek”

Tekkeköy Sıtmasuyu Mahallesi'nde Aksu ailesinin evine konuk olan Başkan Togar, "Eşim ile birlikte her Ramazan'da ilçemizdeki vatandaşlarımızın evlerine çat kapı iftara gidiyoruz. Ev sahipleri karşılarında beni gördüklerinde çok şaşırıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Ramazan bölüşmek, paylaşmaktır. Biz de vatandaşlarımız ile sofralarını, yemeklerini, dertlerini paylaşıp birlik ve beraberlik örneği sergiliyoruz. Çat kapı iftarlarımıza ramazan ayı süresince farklı mahallelerde farklı bir evlerde devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın arasında olmak, onlarla iftar yapmak, sofralarını paylaşmak, sohbet etmek, onların istek ve dertlerini birebir kendi evlerinde dinlemek beni olduğu kadar onları da çok mutlu ediyor. Aksu ailesine misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabb'im tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin" şeklinde konuştu.