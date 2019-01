Togar: “Tekkeköy AK belediyecilik ile çağ atladı”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'ün AK belediyecilik ile birlikte çağ atladığını söyledi.

Başkan Hasan Togar, haftanın ilk iş günü olan pazartesi günleri düzenlenen halk günlerinde ilçe halkıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Her pazartesi çözüm merkezinde düzenlenen halk gününde ilçe halkıyla bir araya gelen ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Togar, “Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Her pazartesi günü gücümüzün kaynağı vatandaşlarımıza kulak veriyoruz. Pazartesi günleri ilçemizin pazarı ve Tekkeköyümüzün 62 mahallesinden vatandaşlarımız evlerinin ihtiyacını karşılamak, pazar alış verişi yapmak için ilçe merkezine geliyorlar. Pazartesi günleri halk günü yapmamızın birçok farklı nedeni olmasının yanında özellikle en büyük nedeni ilçemizin en hareketli ve en kalabalık gününün olması geliyor. Bizlerde başkan yardımcılarımız ile birlikte vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek, sorunlarına birlikte çözümler üretmek için her haftanın ilk iş günü olan pazartesi günleri çözüm merkezimizde düzenlediğimiz halk günlerinde vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Her yaştan bireylerin ortaya koyduğu farklı fikirleri önemsediklerini ve dikkate aldıklarını dile getiren Başkan Togar, “Doğru hedeflere ulaşmanın, doğru hizmeti doğru yerde gerçekleştirmenin temelinde bizleri buralara layık gören halkımız yatmaktadır. Her yaştan vatandaşımızın görüşü, bakış acısı, fikri ve talepleri bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Çünkü bizlere hizmetin en iyisini ve en kalitelisini yapmaya sevk eden ilçemizi birlikte geleceğe taşıdığımız halkımızdır” ifadelerini kullandı.

Tekkeköy'de hizmetler katlanarak artıyor

İlçe halkının beklentileri, talepleri ve ortak akıl çerçevesinde yapılan görüşmeler neticesinde hizmetlerin art arda hayat bulduğuna vurgu yapan Başkan Togar, “İlçemizin bugün ulaşmış olduğu noktaya gelmesinde herkesin bir payı var. Tekkeköy AK belediyecilik ile birlikte çağ atlayarak, bir aile olduğunu herkese gösterdi. İlçemizdeki hızlı değişim ve gelişim yeni taleplerin ortaya çıkmasında da öncü oluyor. Bölgenin en hızlı büyüyen ilçeleri arasında ilk sırayı çeken Tekkeköy artık kabuğunu kırmayı başardı. Kısa süre zarfında halkımızın desteği ile birçok adından söz ettiren çalışmayı hayata geçirdik. İlçemize ve halkımıza yakışan projeleri çalışmaları kat kat artırarak gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün uygulamaya koyduğumuz halk günlerimizde her hafta pazartesi günü vatandaşlarımız ile buluşmaya ve onların taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.