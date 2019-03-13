Togar: “Tekkeköy evimiz, hepinizi bekleriz”

Çayleyik ve Kirazlık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hasan Togar, seçim süreci başladığı günden bu yana kendilerine gösterilen ilgi ve büyük coşku nedeniyle gururlu olduğunu belirterek, “Bu gurur sizin davanıza, geleceğinize, Tekkeköy'e nasıl sahip çıktığınızı görmenin gururudur. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Bu ilçede doğmaktan, yaşamaktan ve Rabb'im nasip ederse sizlerle yaşlanmaktan ben de gurur duyuyorum. Siz bu ilçe üzerinde yapılmaya çalışan bütün oyunları bugüne kadar bozdunuz ve bozmaya da devam ediyorsunuz. Yüreği Tekkeköy sevdasıyla atanlarla birlikte yürüdüğümüz bu yolculuk Allah'ın da izniyle hak ettiği yere ulaşacaktır. O yüzden ben buradan sizin aracılığınızla gölünde gerçekten bu ilçe ve ilçe halkının aşkı olan herkese bir çağrı yapmak istiyorum; Tekkeköy evimiz, hepinizi bekleriz” diye konuştu.

Önce Tekkeköy, öncelik Tekkeköylü

Son beş yılda gerek devlet yatırımları ve gerekse Tekkeköy Belediyesi olarak hayata geçirilen çalışmalarla ilçenin yönünü gelişimden yana güçlü bir şekilde değiştirdiğini ifade eden Hasan Togar, “Tekkeköy halkı lafla peynir ekmek gemisinin yürümediğini çok iyi bilir. Makamlar ve mevkiler geçici kalıcı olan ilçemizdir. Meselemiz yarınlarımızdır. İştir, istihdamdır, çocuklardır. Yani söz konusu olan yarınlarımızdır. Biz hastaneler, biz fabrikalar, biz projelerden konuşurken bakıyorum da bazıları ne konuşacaklarını, ne yapacaklarını, nerde olduklarını bile bilmiyorlar. Burası Tekkeköy. Burası binlerce yıllık köklü bir tarih, burası emek, burası çabadır. Önümüzdeki beş yıl ilçemiz için altın çağını yaşayacağı dönemdir. Ben seçim vaatlerinden bahsetmiyorum, ben bizzat Cumhurbaşkanımızın ilçemiz için verdiği müjdelerden bahsediyorum” şeklinde konuştu.