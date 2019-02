Togar: “Tevazu, samimiyet ve gayretle hedefe ulaşacağız”

Kutlukent bölgesinde organize olan geçler Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar'a destek için yürüdüler.

Tekkeköy Kutlukent bölgesindeki gençlerin AK Parti İlçe Gençlik Kolları ile birlikte organize ettiği program adeta mitinge dönüştü. SKM önünde gençlere seslenen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Cumhur İttifakı Tekkeköy'de farkını fark ettirmeye başladı” dedi.

Konuşmasında Tekkeköy halkının ve gençlerin Cumhur İttifakı'na sahip çıktığına dikkat çeken Togar, “Tekkeköy ilk günkü aşkla bir birine kenetlendi. Bu coşkunun, bu kalabalığın, bu kararlığın önünde hiçbir engel duramaz. Hepimizin amacı ilçemizi daha güzel yerlere taşımak. Aynı hedef etrafında kenetlendik” diye konuştu.

Sevgi seli

Gittiği her yerde çok büyük sevgi ve coşku seliyle karşılanan Başkan Hasan Togar, Kutlukent gençleri tarafından organize edilen sürpriz program karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Başkan Togar, “Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın, gençlerimizin mahallelerini adeta miting alanına dönüştürüyor olması bizleri oldukça mutlu ediyor. Her programda gördüğüm manzara karşısında duygulu anlar yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Gençlerden tam destek

Kutlukent bölgesi gençleri ile ilçe gençlik kollarının birlikte organize ettiği coşkulu buluşmada Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, gençleri tek tek tokalaşarak kucaklaştı. Gecenin ilerleyen saatine ve havanın soğuğuna aldırış etmeyen mahalle sakinleri ve gençler Togar'la birlikte tezahüratlar altında İstiklal Mahallesi'ndeki SKM'ye kadar yürüdüler.

“Tevazu, samimiyet ve gayretle hedeflerimize ulaşacağız”

Gençlerin desteği ile enerjisi ile her türlü güçlüğün ortadan kalkacağına değinen Togar, “Tevazu, samimiyet ve gayret ile ‘önce millet, önce memleket' diyerek çıktığımız bu kutlu yolda birlik beraberliğimiz devam ettikçe ve omuz omuza verdikçe ilçemizi yeni hedeflere ulaştırmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın ruhuyla çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmadan el ele gönül gönle hep birlikte aynı amaç etrafında kenetleneceğiz. Bu noktada gençlerimize büyük görevler düşüyor. Sizler AK Parti'nin bel kemiğisin. Sahada en önde sizler varsınız. Bu akşam bu soğuk havada böyle bir sürprizle bizleri karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.