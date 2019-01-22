Togar: “Yapacak daha çok işimiz var”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen Samsun aday tanıtım toplantısında tekrar aday gösterilen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Allah ömür verdiği sürece ben ve ailem ile ailemin bir parçası olarak gördüğüm personelimiz ile bu güvene layık olmaya çalışacağız” dedi.

İlçemize hizmet için dur durak bilmeden çalışacağız

Tekkeköy'ün 2014 yılında AK hizmet rüzgarıyla tanışmasıyla ilçenin çehresinin değiştiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Beş yıldır bir aile bilinciyle birim müdürlerimizden temizlik personelimize kadar gece gündüz emek harcadık. Beş yıl öncesine baktığımızda, eskiyle yeniyi kıyasladığımızda gelişimi, değişimi görmemek mümkün değil. Her sözümüzü her vaadimizi yerine getirmenin rahatlığıyla geride bıraktığımız adından söz ettiren proje ve hizmetleri hayata geçirerek Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar aday gösterilme şerefine nail olduk” diye konuştu.

Örnek alınan ve örnek gösterilen belediye olduk

İlçede beş yıl içerisinde birçok örnek projeye ve hizmeti hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Togar, “Mesai kavramı gözetmeksizin her mahallemizde vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeyi başardık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi gönül belediyeciliğini birim müdürlerimiz ve personelimiz ile birlikte bir aile bilinciyle harfiyen uyguladık. Sözlerimizi ve vaatlerimizi tek tek yerine getirerek halkımız ile omuz omuza ilçemizin çehresini değiştirmeyi başardık. Bu gelişim değişim, büyüme ve örnek projelerimiz ile hizmetlerimiz karşısında Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tekrar aday gösterildik. Bizler de hep birlikte çıtamızı daha da yükselterek Samsun ilçeleri arasında en yüksek oy oranını alarak Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bu göreve layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olacağız"

Meclis toplantı salonunda başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile değerlendirmelerde bulunan Togar, “Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile bir araya gelerek beş yılın değerlendirmesini yaptık. Yine önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız örnek projeler ve hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Daha yapacak çok işimiz, kat edecek yolumuz var. Allah'ım ömür verdiği sürece ben ve ailem Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere lütfetmiş olduğu bu görevi layıkıyla yerine getirerek bu gün olduğu gibi bugünden sonrada güvenine layık olmaya çalışacağız. Yüce Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte de tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket anlayışı çerçevesinde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.