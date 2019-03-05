Togar: “Yoldan geçen adaya ihtiyacımız yok”

Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "Bizimle yürüyüp, bizimle ıslanmayan, yoldan geçen belediye başkan adayına ihtiyacımız yok" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, seçim çalışmaları kapsamında 5 mahallenin sakinleriyle Gökçe Karaoğlan Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinde bir araya geldi. Mahalle sakinlerine seslenen Togar, Samsun'un en başarılı ilçe belediyesi olduklarını dile getirerek, “Size hizmet etmek kutsal bir görev. Allah bize 5 yıl nasip etti ve ilçemize çok büyük yatırımlar kazandırdık. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 10 mahallesi olan Tekkeköy'ün bugün 62 mahallesi var. Bu büyümeye eşdeğer olarak, hizmet aşkımız da büyüdü. İlkadım'dan coğrafi olarak 2 kat büyüğüz ancak nüfus olarak 6 buçuk kat küçüğüz. Tüm bunları üst üstüne koyduğumuz zaman, şehrimizin en başarılı belediyesi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

“Siyasetçi dediğin bedel ödeyecek”

Halkın içinden gelmeyen, vatandaşın iyi-kötü gününde yanında olmayan ve yoldan geçen belediye başkan adaylarına ihtiyaç olmadığını dile getiren Togar, "Belki bu 5 yıl içerisinde sizi ihmal ettiğimiz olmuştur. Ama burada son 5 yıldır beni tanımayan yoktur. Siyaset zor ve meşakkatli bir iş. Türk toplumu olarak, düğünümüzde ve cenazemizde yanımızda insan ararız. Bu siyaset o kadar bedava değil. 15 yıl boyunca ne bayramda ne düğünde ne de cenazede gördüğümüz, mahallerinde belki muhtarlık yarışında sınıfta kalacak arkadaşlarımız, 62 mahalleye belediye başkan adayı olmaya talip. Böyle bir dünya yok. Siyasetçi dediğin bedel ödeyecek. Bu milletin içinden ayrılmayacak. Bizimle yürüyüp, bizimle ıslanmayan, yoldan geçen belediye başkan adayına ihtiyacımız yok” şeklinde konuştu.