Togar: “Yüreğimizde sadece Tekkeköy var”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte Çay Mahallesi'ndeki sanayi esnafını ziyaret etti.

Başkan Hasan Togar, Çay Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak karşılıklı istişarelerde bulundu. Esnafın görüş ve önerilerini de söylediği ziyaretler oldukça samimi bir havada geçti. Kendisinin de Tekkeköy'de yıllarca esnaflık yaptığını ifade eden Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Esnaf nedir, esnaflık nedir, hangi sorunları yaşar çok iyi bilen biriyim. Ben ne geldiğim yeri ne de ekmek yediğim tekneyi unutmadım. Burada doğdum, sokaklarında oynadım. İşimi, aşımı, ailemi ve çocuklarımı da bu topraklara borçluyum. Esnafımız başta olmak üzere birçok sıkıntıyı gidermek için ilçemiz için planladığımız yatırımlarla bambaşka bir ekonomik girdiye sahip olacağız. Hastanenin açılması ciddi bir girdi sağlayacak. Fakültenin yapılması büyük bir ekonomi oluşturacak. Yurt yine aynı şekilde. Millet Bahçesi Park Orman projemiz ise Tekkeköyümüze içeriden ve dışarıdan müthiş bir ziyaretçi çekecek. Bu ve daha birçok yatırım, içerideki ticaret hacmimizi çok ciddi bir şekilde artıracak” diye konuştu.

“Biz iş aş istihdam konuşuyoruz”

Tekkeköy Belediye Başkanlığı'nın çok ciddi bir makam olduğunu ve bu makamın tek bir amacının olduğunu önemle belirten Hasan Togar, “Bu makamlar kimseye baki değil. Yıllar sonra hiç birimiz hayatta olmayacağız ama Tekkeköy hep var olacak. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde neler yaptığımız ortada. Neleri başardığımız da ortada. Görmemek için çaba gerekir, art niyet gerekir, hırs gerekir. Yüreğinde Tekkeköy olanlar ise görüyor. Çünkü laf değil icraat var. Söylediklerini fazlasıyla yapan bir başkan, yapılanları ve gelişimi ise yaşayan bir Tekkeköy var. AK Parti'den önce şahısların makamı olan bu belediye, artık Tekkeköylülerin makamıdır. Herkesin bilmesi ve anlaması gereken tek gerçek budur” şeklinde konuştu.

“Tekkeköy'de küçük sanayi sitesi kuruluyor”

Küçük sanayi sitesi yapılması ile ilgili çalışmalarında devam ettiğine değinen Togar, “Sanayi esnafımıza ait küçük sanayi sitesi kurma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İmar ve yer sorununun sonuna geldik. İnşaata başlayacaktık ama yetiştiremedik. Önümüzdeki süreçte ilk işimiz çay mahallemizdeki sanayi esnafımızı küçük sanayi sitesi kurarak oraya taşımak olacak” ifadelerini kullandı.