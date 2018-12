Togar'dan öğrencilere konferans salonu

Kışla Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesini ziyaret eden, okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar okulun en büyük ihtiyacı olan konferans salonunun yapılması için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Eğitim için her türlü çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla eğitimi önceliğimiz olarak gördük. İlçemizdeki tüm eğitim yuvalarının her türlü ihtiyacının giderilmesinin yanında yeni okullar kazandırmak için çaba sarf ettik” dedi.

Konferans salonu yapımına başlanıyor

Her fırsatta okulları ziyaret eden ve talepleri değerlendiren Başkan Togar, “İdarecilerimiz, öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz. Her platformda eğitim için daha neler yapabiliriz konusunda istişareler ve değerlendirmeler yapıyoruz. Bu haftada Kışla Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle buluştuk. Okul yönetimi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin taleplerini dinledik. Okulumuzun birincil ihtiyacının konferans salonu olduğu bize iletildi. Bizler de Kışla Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencilerimizin en büyük ihtiyacı olan çok amaçlı konferans salonu için yapmış olduğumuz değerlendirmelerin ve tespitlerin ardından çalışmalarımıza bu gün itibarıyla start vermiş bulunmaktayız. Evlatlarımızın her türlü aktivitelerini gerçekleştirecekleri konferans, sunum, seminer, toplantı, tiyatro gibi daha birçok farklı alanda kullanacakları çok amaçlı konferans salonunun projeleri hazırlanmış olup, kısa sürede tamamlayıp öğrencilerimizin büyük bir eksikliğini gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.