Tok: "Cedit Mahallesi kararını Cumhur İttifakı'ndan yana vermiş"

Büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşen seçim koordinasyon merkezi açılışı miting havasında gerçekleşti. Yoğun katılımdan dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, "Cedit bizi hiç mahcup etmedi. Cedit Mahallesi kararını Cumhur İttifakı'ndan yana vermiş" dedi.

"En büyük yatırım son beş yılda"

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı coşkulu kalabalığa konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalle sakinlerine coşku ve sevgi dolu karşılamadan ötürü teşekkür etti. Evlerinin penceresinden ve balkonundan mitingi izleyen vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan Tok, "Belediye olarak 5 yılda 255 milyonluk yatırım yaptık. İlkadım'ın tarihinde görülmeyen hizmetlere kavuştu. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların heveslerinin milletin basireti sayesinde kursaklarında kalacağını ifade etti.

Cumhur İttifakı Adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir, Cedit Mahallesi ve Kalemkaya'nın alt yapı sorunlarını bildiklerini, bazı yerlerdeki imar sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, "Cumhur İttifakının karşısında PKK'ya vurdukça ‘niye vuruyorsunuz' diye ses çıkaranlar var. Bu ülkenin toplanan vergileriyle alınmış silahlarını, bu ülkeyi savunmak için alınmış silahlarını bu milletinin üzerine ölüm kusturanlar var. Yola çıktıklarını yolda değiştirenler var. Halkımız, 31 Mart'ta sandıkta tavrını en iyi şekilde ortaya koyacak. Bu Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak hareket edecek" şeklinde konuştu.