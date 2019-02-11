Tok: “Cumhur İttifakı birleştirici güç”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı'nın toplumun her kesimini bir araya getiren ‘birleştirici bir güç' olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız” dedi.

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Liman Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada selamlama konuşması yapan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, “Bugün benim de büyüdüğüm mahalle olan Liman Mahallesi'nde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlkadım'da büyük başarılara imza atan Başkanımız Erdoğan Tok ile beraber çalışırken içimiz rahat. Çünkü 5 yılda İlkadım büyük hizmetler ve mega projelerle gelişti. Biz de bu başarılı hizmetleri arkamıza alarak vatandaşımıza gönül rahatlığı ile söz verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tok: “İlkadım'a da dev yatırımlar kazandık”

Dev projelerle İlkadım'a kazandırılan büyük hizmetlerin yanı sıra rutin, asli vazifelerden olan yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında da büyük icraatlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım'da rekor sayılabilecek hizmetler yapıyoruz. Yatırımlarımız halkta büyük yankı uyandırıyor. Yaptığımız her çalışmanın ve projenin arkasında halkımızın güçlü desteğini görüyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim alanlarında öne çıkan birçok hizmetlerimiz var. Bunların yanı sıra ilçemizin gelişimiyle birlikte vatandaşlarımızın sosyal huzuru ve refahını artıracak mega yatırımlar, İlkadım ilçesinin geçmişten bugüne bakıldığında tarihinin en büyük projeleri arasında yer alıyor. İlçemize dev yatırımlar kazandırdık. Önümüzde planladığımız ve çalışmalarına başladığımız yeni projelerimiz var. Çok farklı hizmetlerle yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı birleştirici güç”

Cumhur İttifakı'nın toplumun her kesimini bir araya getiren birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Erdoğan Tok, “Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hem İlkadımlı vatandaşlarımızla hem de sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bağlar kurarak dev yatırımları hayata geçirdik. En büyük başarının gönüllere girmek olduğu düşüncesinden hiçbir zaman vaz geçmeyerek gönül belediyeciliğini ilçemizin dört bir yanına götürdük. Bugün de Cumhur İttifakı adayı olarak Liman Mahallesi Yunus Emre Çay Ocağında aynı sofrada komşularımızla, büyüklerimizle, kardeşlerimizle ekmeğimizi, suyumuzu bölüşmekten mutluluk duydum. Bizleri teveccühleri ile onurlandıran, destekleri, duaları, samimi duygularıyla yine büyük mutluluk yaşatan Liman Mahallesi sakinlerimize misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederim” şeklinde konuştu.