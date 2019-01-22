Tok: “Cumhur İttifakı'na sımsıkı sarılarak sadık kalacağız”

İlkadım Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok'a Cumhur İttifakı adaylığı ile ilgili çeşitli hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve Teşkilat Üyeleri İlkadım Belediye Başkanı ve AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok'u ziyaret etti.

Tok'tan gönül ziyareti

Kendisine yapılan ziyaretlerin ardından Başkan Erdoğan Tok, eski AK Parti İlkadım İlçe Başkanı ve AK Parti İlkadım Belediye Başkan Aday Adayı Adnan Varol ile İlkadım Belediye Başkan Aday Adayı Musa Arslan'ı iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyarette Varol ve Arslan tarafından samimiyetle karşılanan Başkan Tok, gönül birlikteliği ile el ele, gönül gönüle çalışarak birlikte hareket edeceklerini söyledi.

“Cumhur İttifakı'nı hep birlikte yücelteceğiz”

Kendisine yapılan ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı ve AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, “Ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı sıkı bir şekilde sürdürerek gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışacağız. Bizler, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz her daim devam edecektir. İlkadım'da büyük başarılara hep birlikte imza arttık ve atmaya devam edeceğiz. Gece-gündüz demeden, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak 31 Mart seçimlerini kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu seçimlerde AK Parti ve MHP kadrolarıyla ilçemizde daha çok koşturacak, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah gönül birliği ile kurulan Cumhur İttifakı'nı hep birlikte yüceltecek ve hep birlikte zafere taşıyacağız. Milletimizin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı'nın menzili ve hedefi 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızdır. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için yapılan bu kutsal ittifakı, yarınlara, gelecek nesillere de miras olarak bırakacağız” dedi.