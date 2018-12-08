Tok: “Geleceğe çok büyük yatırımlar yapıyoruz”

sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Acem Tekkesi ve Kültür Sohbet Evinde üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencileri ağırlayan Başkan Erdoğan Tok, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşmaktan mutluluk duydum” dedi. Başkan Tok, gençlerin üniversiteye giriş sınavı hazırlık döneminde gösterecekleri çabanın, hayatlarının geri kalanını çok büyük ölçüde etkileyeceğinin önemine değindi.

Öğrencilere ellerindeki fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan Tok, “Öğrencilerimiz üniversiteye hazırlık döneminde heyecanlı bir sürece giriyorlar. Bizler de bu süreçlerde yanlarında olarak bir nebze heyecanlarına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeter ki evlatlarımız istedikleri yerleri kazansın ve okusunlar. Bize düşen görev her daim evlatlarımızın yanlarında olmak, onlara yol göstermektir. İnanıyorum geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimiz ülkemize, milletimize, ailelerine hayırlı bir evlat olacaklar” diye konuştu.

“Eğitimin her zaman destekçisiyiz”

Eğitimin en çok önem verdikleri konuların başında yer aldığını belirten Başkan Tok, “Birçok mahallemizdeki okullara mutlaka bir hizmetimiz ulaşmıştır. Okullarımıza bugüne kadar konferans salonları, çevre düzenlemesi, spor tesisleri ve benzeri birçok çalışmamızla destek verdik. Eğitimin kalitesini daha da yukarı taşıyarak geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları noktasında eğitime sınırsız destek veriyoruz. 4,5 sene de eğitime ciddi katkı sağlayarak ilçemizde ve bölgemizdeki okulların ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi katkılar sunuyoruz. Çocuk ve gençlerimizin çok daha iyi şartlarda eğitim alması, okullarımızın ve dersliklerimizin fiziki şartlarının güzelleştirilmesi ve iyileştirilmesi adına çok önemli hizmetler yapıyoruz. Çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Spor malzemesi, bilgisayar sınıfları, kütüphanelerin kurulması, çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, fen laboratuvarı yardımları gibi birçok alanda desteklerimiz oldu ve bu desteklerimiz devam edecek. İlkadım Belediyesi olarak elimizin değmediği tek bir okulumuz bile kalmadı. Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 2023 Türkiye'sine hazırlanmasında belediye olarak gereken destek ve katkıları sunuyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitime olan katkı ve desteklerimiz imkânlarımız ölçüsünde devam edecektir” şeklinde konuştu.

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu da okulun 12. sınıf öğrencilerinin düzenlediği programda kendilerini yalnız bırakmayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür etti.