Tok: “Gençlerden beklentimiz büyüklerimize saygı”

Başkan Erdoğan Tok, Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde Samsun Huzurevi Derneği tarafından gerçekleştirilen programa ev sahipliği yaptı. Samsun Huzurevi Derneği Başkanı Sündüs Özkaya, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un eşi Hatice Tok, Toptepe Huzurevi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri katıldı.

"Hepimiz yaşlanacağız"

Gençlerin yaşlılara iyi davranmaları konusunda uyarılarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yaşlılarımızla beraber olmak çok önemli. Çünkü yaşlılarımızın bizim bu zamana gelmemizde çok önemli emekleri var. İnsan doğumundan ölümü arasına her zaman sevgiye, saygıya, hürmete muhtaç bir varlıktır. Biz Türk milleti olarak örf, adet ve göreneklerimiz gereği yaşlılarımıza ve büyüklerimize sevgi, saygıyı önemseyen bir toplumuz. Son zamanlarda maalesef evlatların annelerine ve babalarına karşı acımasız davrandıklarını duyuyoruz. Ama genel olarak Türk toplumu büyüklerine, yaşlılarına saygılı bir toplumdur. Ben bunu önemsiyorum. Çünkü yaşlılar geçmişteki bilgi, birikim ve becerilerini bizim nesillere aktaran bir meşaledir. Gençlerimize de ne olur annelerinize, babalarınıza, yaşlılarınıza saygıyı eksik etmeyin diyorum. Çünkü yarın biz de yaşlı olacağız. Aynı duruma düşmemek adına da bu saygıyı eksik etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten onlar çok büyük deneyimler geçirdiler. Yaşlılarımız, bu deneyimlerini, örflerini, adetlerini, geleneklerini gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir görev üstleniyorlar” diye konuştu.

“Büyüklerimiz başımızın tacıdır”

Samsun Huzurevi Derneği tarafından gerçekleştirilen programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Tok, huzurevi sakinlerinin gösterdiği ilgi ve sevgiden dolayı duygulu anlar yaşadı. “Bu güzel buluşmada başımızın tacı büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum diyen” Tok, “Öncelikle bu buluşmada emeği olan Samsun Huzurevi Derneği Başkanı Sündüs Özkaya ve eşim Hatice Tok'a teşekkür ederim. Büyüklerimizle buluşmak ellerini öperek hayır dualarını almak ve içten karşılayışlarını görmek huzur ve mutluluk verdi. Gösterdikleri ilgiye teşekkür ederek tüm büyüklerimizin ellerinden saygıyla öpüyorum” şeklinde konuştu.