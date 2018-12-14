Tok: “Hizmete devam”

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimize hizmete devam edeceğiz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok gerçekleştirdiği ziyaret programlarıyla Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Nurettin Sever, Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlyas Biçer ve sendika üyeleriyle bir araya geldi. Sendika çalışmaları ve ülke gündemine dair sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde Erdoğan Tok, sendika çalışmalarına verdiği değeri vurguladı.

“İlkadım'ı birlikte inşa ediyoruz”

Sendikal faaliyetlerin hem kamu hem de özel sektör çalışanları açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Erdoğan Tok, “STK ve sendikalar ile kurulan güçlü bağlar her zaman toplumun çıkarına olan hizmetlerin temel taşlarından biridir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla iş birliği içerisinde ortak akıl çerçevesinde İlkadım'da rekor hizmetlere imza attık. Ortak değerimiz İlkadım için birlikte çalışıyoruz. Sendika ve sendikacılık faaliyetleri işveren ile çalışanlar arasında önemli bir görevi üstlenmektedir. Çalışanların özlük haklarının koruyucusu olan sendikalar kurumsallaşmanın da doğal bir gereğidir. Biliyoruz ki mutlu çalışanlar her zaman en iyi hizmeti sağlar. Bu bağlamda biz de belediye olarak sendikalarla iş birliğimizi en üst seviyede tutuyoruz. Çalışma hayatında gelenekselleşmiş ve köklü bir yapıya sahip sendikal faaliyetlerin sürdürülmesinde üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Tok hizmetleri anlattı

İlkadım'da gerçekleşen örnek proje ve hizmetlerde STK ve sendikalar ile kurulan güçlü birlikteliğin de önemli rol oynadığını söyleyen Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimize hizmete devam edeceğiz. Partimizin, insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla, AK Parti belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi İlkadım'da hayata geçti. Yanı sıra Karadeniz'in yeni ve en büyük inanç turizmi merkezi olacak Cami ve Külliye projemiz kentin siluetin de yerini aldı. Kentsel dönüşüme örnek yeni belediye hizmet binamız ve yerinde dönüşüme örnek Unkapanı Kültür Merkezimiz hızla yükseliyor. Bunların yanı sıra Derebahçe Sosyal Tesislerimiz sadece İlkadım'a değil Samsun'a büyük katkılar sağlıyor. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz 62 çocuk parkı ve 12 halı saha verdiğimiz sözlerinde üzerinde gerçekleşti. Bu hizmetlerin temelini ise vatandaşımızla kurduğumuz kardeşlik ortamı sağlamakta” şeklinde konuştu.