Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, “İlkadım'da kazanan Cumhur İttifakı olacak” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Hançerli Seçim İrtibat Bürosu açılışı geniş katılımla gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, AK Parti İlçe Başkanı Oktav Avcılar, MHP İlçe Başkanı İkram Erdemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“Halkımızın teveccühünü görüyoruz”

Konuşması vatandaşların sevgi seliyle sık sık kesilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 5 yılda 255 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Halkımızı her geçen gün Cumhur İttifakı'na olan ilgisi ve alakası artıyor. Çünkü bizler yaptıklarımızı ortaya koyuyoruz. Yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Biz yapacaklarımızı anlatıyoruz ve halkımızda bunun farkında. Biz Cumhur İttifakı'nın da mayasının tuttuğunu biliyoruz. İlkadım'da 5 yıl içerisinde 255 milyon liralık yatırım yaptık. Çok şükür birçok devasa projeyi hayata geçirdik. Bunlarında karşılığını görüyoruz ve halkımızın teveccühü ile karşılaşıyoruz. Çünkü ben hep halk ile beraber, düğünde ve cenazesinde yanında oldum. Yönetim anlayışımda da hiçbir zaman memleketçiliği ön planda tutmadım. Hangi bölgeden olursa olsun halkımızın her kesiminden, oy veren ve vermeyenden destek alıyoruz. Sahada koşturmaya devam ediyoruz ve gerçekten güzel bir atmosfer var. 31 Mart akşamında da Cumhur İttifakı İlkadım da güzel bir zafer ile çıkacaktır. Bizim bundan zerre kadar şüphemiz yoktur. Bizim ev toplantıları olarak gitmiş olduğumuz ziyaretler mahalle mitinglerine dönüşüyor. Bu seçimlerin İlkadım, Samsun ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Köktaş: “Gençlere 31 Mart'ın önemini anlatın”

Sözlerine gençlere 31 Mart seçiminin ülke açısından çok önemli olduğunun anlatılması gerektiğini söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, "AK Parti'nin kurulduğu dönemde doğan çocuklar 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. Bugün gençlerimiz eski Türkiye'yi, yasakların, darbelerin IMF'ye borçlu olan Türkiye'yi bilmiyor. Onlara o eski Türkiye'yi teşkilatlar olarak iyi anlatacağız. İyi anlatmazsak yarın bilmeden bir yanlış karar verir. Bunun vebali onlarda değil, bizde olur. Onun için keşke dememek için, iş işten geçmeden anlatacağız. Geçtikten sonra, keşke dersek, 5 yıl geçmiş olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Seçim İrtibat Bürosunun açılışı gerçekleştirildi.