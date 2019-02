Tok: “Sevdamız bir yolumuz bir”

Samsun'un 17 ilçesinde gençlerin sporla buluşması ve sosyal faaliyetlerle kötü alışkanlıklardan korunmaları amacı ile kurulan Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven ve üyeleri Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ağırladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mikro milliyetçilik ele alınırken, “Samsun'a katma değer katan herkes Samsunludur” diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, gençlerin spor ile sağlıklı bireyler olması için yapılan dev yatırımların devam edeceğini belirtti.

Seven: “Samsun çatısı altında bir aradayız”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ağırlamaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu belirten Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven, “Biz bu oluşumu gerçekleştirirken üyelerimizin nereli olduğuna bakmadık. Amacımız 17 ilçemizin tamamında gençlerimize sosyal ve sportif imkânlar sunmak. Hepimizin kökeni farklı illerden olsa da şu an Samsun çatısı altında bir aradayız. Şu an platform statüsündeyiz ancak dernekleşme çalışmalarımızı başlattık. Hiçbir şekilde kimsenin nereli olduğuyla ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz tek şey Samsunumuza kimin ne kadar değer kattığıdır. Bu nedenle İlkadım Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan Tok başkanımızı yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Tok: “Aynı amaç için çalışıyoruz”

Cumhur İttifakı'nın bizlere ve vatandaşlarımıza verdiği güven ortamında böyle güzel buluşmaları gerçekleştirebilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tok, “Sevdamız Samsun Platformu bizim de belediye olarak çok önem verdiğimiz bir konu çevresinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ortak paydamız Samsun olduğu için birlikte güzel projelere imza atacağımızdan eminim. 5 yıl gibi kısa bir sürede mega projelerle İlkadım'da bir dönüşümü gerçekleştirdik. Bundan sonra da yorgunluk nedir bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Birileri mikro milliyetçilik üzerinden siyaset yapsa da bugün burada gördüğümüz kardeşlik kazanacaktır. Biz mikro milliyetçilik değil makro kardeşlik sloganı ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sizlerin de gençler için elinizi taşın altına koymanız çok önemli bir yaklaşım. İlkadım Belediyesi olarak gençlerimizi hizmetlerimizin merkezine koyduk. Tam 12 spor kompleksi ve 62 çocuk parkını gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini hayata geçirdik. Çocuklarımızı sokaklardaki tehlikelerden korumak için var gücümüzle çalışarak yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.