Tok: “Yapacak çok işimiz var, yürüyecek çok yolumuz var”

İlkadım'da 20 yılda yapılmayanları 5 yıldan kısa bir zamana sığdıran İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım'ı geleceğe Cumhur İttifakı'nın birleştirici gücü ile taşıyacağız” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, 5 yıla sığdırdığı mega projeler ve dev hizmetleri anlattı. “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyen Tok, Cumhur İttifakı'nın birleştirici gücü ile İlkadım'ı geleceğe emin adımlarla taşıdıklarını belirtti. İlkadımlı gençlere, çocuklara, kadınlara ve engellilere yönelik yatırımlar ile insana yapılan yatırımların getirdiği gönül birlikteliğinin devam ettiği ilçede mega projeler hayat buldu.

Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini gençlerin hizmetine sunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 5 binden fazla genci aynı çatı altında toplayarak geleceğe güvenle hazırlanacakları imkanlar sunuyor. İlkadım Gençlik Merkezinin yanı sıra 62 çocuk parkı 12 halı saha yaparak bir rekora da imza attı. Ayrıca AB destekli ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca en başarılı proje ödülüne layık görülen MEMGE Kursları ile gençlere yeni istihdam imkanı sunuyor. İLKEM Eğitim Kurumlarında her yıl artan bir başarı ortalaması ile eğitim ve öğretime büyük katkılar sağlanıyor. Mete Adanır Spor Salonu ve birçok farklı noktada hizmet veren kültür merkezleri ile de sağlıklı yaşamın temelleri atılırken dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları art arda gurur kaynağı oluyor.

20 yıllık özlem bu yıl son buluyor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un en önemli projeleri arasında yer alan belediye yeni hizmet binası kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine açılacak. 20 yıllık özleme son verecek proje kapsamında bir de Başkan Tok tarafından yaptırılan cami yer alıyor. Selçuklu mimarisi ile modern bir bina olarak inşa edilen yeni hizmet binası içerisinde birçok hizmet alanının barındıracak. 600 cemaat kapasiteli cami, 5 bin m2'lik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafetarya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarının bulunduğu kampüs hüviyetindeki 20 dönümlük alandaki yapı, Beştepe Külliyesi gibi çok amaçlı hizmete alanlarına dönüşecek.

Doğal doğu içerisinde sağlıklı yaşam alanı

Sağlıklı yaşama açılan bir pencere olarak daha tamamlanmadan vatandaşların ilgi odağı olan Koşu Yolu ve Hayat Parkuru Projesi de 2019'da açılışı yapılacak bir diğer dev proje. İçerisinde 2 km bisiklet yolu ve kauçuk kaplama koşu yolunun yanı sıra 200 metrekare oyun ve fitness alanı, 3 farklı noktada ahşaptan özel tasarlanmış büfe, 2 adet engelli aracı şarj istasyonu, 7 dekoratif çeşme, 3 umumi tuvalet ve 26 ayrı oturma alanında 52 adet bank ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu proje her yaştan üyelere sahip ailelerin huzurlu zaman geçirebilecekleri eşsiz bir alan olacak. Çocuk oyun alanlarının da yer aldığı Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nda anne ve babaların en büyük endişelerinden olan güvenlik için de 24 saat güvenlik kamera sistemi devrede olurken zabıta ekipleri de görev başında olacak.

“Cumhur İttifakı kardeşliğin ittifakı oldu”

En büyük başarının gönüllere girebilmek olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemize hizmetin en iyisini vermek için çaba harcıyoruz. Ihlamur Cafe Restoran, 15 Temmuz Millet Yolu, İlkadım Gençlik Merkezi, Cami ve Külliye, Unkapanı Kültür Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri ve belediye yeni hizmet binası gibi proje ve yatırımlar, bunlardan sadece birkaçı. Ama her zaman ilk görevimizin gönüllere dokunabilmek olduğunu bilerek çalıştık. Her an hemşehrilerimizle bir arada omuz omuza gönül gönle olduk. Şehirler, sevdalı yüreklerde büyür ve gelişir. Biz de bu kente ve kentin insanına sevdalıyız. Bu yüzden yapacağımız çok iş, yürüyecek çok yolumuz var. Cumhur İttifakı kardeşliğin ittifakı oldu. Bu kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları ile çalışmaya, İlkadım'ı geleceğe birlikte taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.