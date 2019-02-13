Tok: "Yaptığımız hizmetlerle hem gönülleri hem de ilçeyi inşa ettik"

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, her kesime dokunan icraatlar yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız hizmetlerle hem gönülleri hem de ilçeyi inşa ettik" dedi.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen ve AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ile birlikte İlyasköy Mahallesi, Gazi Caddesi, Lise Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Çay Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Erdoğan Tok, 5 yılda İlkadım'a kazandırdıkları yatırımları ve projelerini anlattı. Tok, "Toplumun her kesimine hitap eden, gönüllere dokunan projeler yaptık. Yaptığımız hizmetlerle hem gönülleri hem de ilçeyi inşa ettik. Kadın, genç, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlara yönelik projeleri hayata geçirdik" diye konuştu.

"Projelerimiz halka memnuniyet oluşturuyor"

Hayata geçirilen proje ve yatırımların halkta büyük yankı uyandırdığını belirten Başkan Tok, "Allah'a çok şükür, sizlere ne vaat ettiysek, vaatlerimizden daha fazlasını yaptık. Toplumumuzun her kesiminin faydalanacağı projeleri hayata geçirdik. 20 yılda ilçemizde yapılamayan hizmetleri 5 yılda biz yaptık. Fiziki yatırımlar, eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal yardımlar, fen işleri, park ve bahçe gibi hizmet ve yatırımlarla toplamda 5 yılda toplam 255 trilyonluk mega yatırımlar ve hizmetler, İlkadım ilçesinin geçmişinden bugününe bakıldığında tarihinin en büyük yatırımları ve hizmetleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.