Tok'tan Anadolu Mahallesi'ne okul müjdesi

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, belediyeye ait 10 dönümlük çiçek serasını Milli Eğitime devrederek Anadolu Mahallesi'ne 18 ve 24 derslikli yeni okul yapılması imkanını sağladıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Erdoğan Tok, Anadolu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Anadolu Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadir Çap'ın daveti ile gerçekleştirilen programda Erdoğan Tok, kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti.

“Anadolu Mahallesi'ne 18 ve 24 derslikli yeni okul yapıyoruz”

Anadolu Mahallesi sakinlerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Tok, “İlkadım'da 5 yılda 255 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik. Belediyemize ait Anadolu Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük çiçek serasını Milli Eğitime devrettik. Anadolu Mahallemiz çiçek serasında bu alanda 18 ve 24 derslikli ilkokul yapılmasına imkan sağladık. 20 yılda yapılamayanları 5 yılda hayata geçirirken en büyük yatırımımız ise insanımıza yaptığımız yatırımlar oldu. Siz değerli hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü gönül bağı başarıyı getirdi” dedi.

“Doğal gaz sorunu çözüldü, sıra kentsel dönüşümde”

Anadolu Mahallesi sakinlerinin hayat standartlarını arttıracak projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan Tok, “Kentsel dönüşümde verdiğimiz büyük mücadeleler sonucu Anadolu Mahallemizi de kapsayan yeni kararlar aldık. İlk başkanlık dönemimde bu mahallemizin bir kısmına doğal gaz bağlanmasını sağlamıştık. Ancak ardından çıkan yasa ile riskli bölge kapsamına giren bölgelere doğal gaz verilememişti. Aradan geçen 5 yıl sonra bu dönem tekrar göreve geldiğimizde yine doğal gaz firması ile girdiğimiz diyaloglar sonuç getirdi ve doğal gaz müjdesini sizlere vermek yine bana nasip oldu. Bundan sonra da yine siz değerli vatandaşlarımızın desteği ile kentsel dönüşüm projemizi hayata geçirerek sizlerin sorunlarına modern çözümler getireceğiz” diye konuştu.

Programa AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosma, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri katıldı.