Tok'tan yağmur altında mahalle gezisi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un sürdürdüğü gönül buluşmalarına hava şartları engel olamadı.

Mahalle ziyaretlerinin son durağı İlyasköy Mahalle Muhtarı Birol Dönmez ve mahalle sakinleri olan Başkan Erdoğan Tok, yağmurlu havaya rağmen muhtarlık ziyaretinin ardından çevre esnafını ve mahalle sakinlerini ziyaret etti. Muhtarlık ziyaretinin ardından çevre esnafını gezerek bereketli kazançlar dileklerini ileten Başkan Tok, mahalleli ile de sohbet ederek taleplerini dinledi. Tok, daha sonra yapımı devam eden yeni İlyasköy Camisi'nin inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

“Her mahalle için ihtiyaçları tespit ediyoruz”

Her gün ayrı bir mahalleyi ziyaret ederek, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile hasbihal ettiklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Geride bıraktığımız 4,5 yıl içerisinde mahallelerimizde yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızla birlikte gözden geçirmek, onlardan gelen talepler doğrultusunda değerlendirmek için her daim vatandaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Mahalle ziyaretlerimizde mahalle için yaptığımız hizmetleri ve yatırımları değerlendiriyoruz. Her mahalle için öncelikli ihtiyaç olan hizmeti tespit ediyor ve ona göre yol haritamızı çiziyoruz, eksikleri varsa giderilmesi noktasında çalışmalarımızı başlatıyoruz” dedi.