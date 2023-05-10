Samsun'un 19 Mayıs Belediyesi ve Çandır Mahallesi sakinleri tarafından yapılan 'köy konağı' açıldı. Büyük ilgi gören açılışta konuşan Başkan Osman Topaloğlu, “14 Mayıs'ta geleceğimizi oylayacağız” dedi.

Mahalle toplantısına katılan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Selçuk, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mehmet Demir, belediye meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri, Çandır Mahallesi sakinlerinden 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na destek istediler.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdikleri toplantıda konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bugüne kadar bize verdiğiniz desteklerden dolayı mahallemizin değerli büyüklerine ve tüm sakinlerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 45 gündür, her gün, her akşam en az bir mahallemizde mahalle toplantıları gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına desteklerinizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teröre destek verenlerle işimiz olmaz”

“Kazanımların devam etmesi, istikrarın sürmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz” diyen Başkan Topaloğlu, şöyle devam etti:

“Değerli hemşehrilerim, 14 Mayıs'ta geleceğimizi oylayacağız. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, ülkemizin bekası için oy kullanacağız. İstikrarın, huzurun, güvenin devamı için doğrudan yana karar vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde sandıktan çıkartmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs seçimleri Hakk ile batılın, doğru ile yanlışın ayrıldığı bir seçim olacak. Biz Hakk'tan yanayız. Allah'ın emrettiği şekilde olanlardan yanayız. Terörle iş birliği yapan, teröre destek veren, masanın altında gizlice terör örgütüne hesap vererek anlaşma sağlayan insanlarla bizim hiçbir zaman işimiz olmaz. Ülkemizin kazanımlarını heba ettirmeye niyetimiz yok. Karadeniz'de çıkan doğalgazı da, terörü bitirdiğimiz Gabar'da çıkan petrolü de, yerli arabamız TOGG'u da, TCG Anadolu Gemimizi de, İHA'larımızı, SİHA'larımızı da kimseye heba ettirmeyeceğiz. Karadeniz'de çıkan doğalgazın faturalara yansıması gibi, işçiye, emekliye verilen zamlar gibi, temmuz ayında memura ve asgari ücrete verilecek zam ve refah payı gibi, ülkemiz ihracat ve doğal zenginliklerle kazandıkça, vatandaşımız da kazanmaya devam edecek.”

14 yıllık görev süresince hiç şekilde ayrım gözetmediğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Göreve geldiğimiz andan itibaren sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyorum. Mahalle muhtarımız burada. Gerek mahallemizin gerekse vatandaşımızın bireysel hiçbir işini geri çevirmedik. Elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. 38 mahallemiz var. 38 mahallemizde de hem izimiz var, hem hizmetimiz var. Sizler daha fazlasına layıksınız. Daha iyilerine layıksınız. Biz sizin hizmetkârınızız. Bizler hizmet etmekle mükellefiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Ülkemizin bekası için doğrudan Cenab-ı Hak bizi ayırmasın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum” diye konuştu.