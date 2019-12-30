Topaloğlu: “19 Mayıs'ı daha yukarılara taşıyacağız”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, el birliği ile 19 Mayıs'ı daha da yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner ve Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na iadeyi ziyarette bulundu. Nazik ziyaretlerinden dolayı kaymakamlara teşekkür eden, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına kaymakamlık ve belediye iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Başkan Topaloğlu, 19 Mayıs ilçesini daha modern ve gelişmiş bir ilçe yapabilmek için bundan sonrada kurumlar arası iş birliği ile çalışmalarına devam edeceklerini, el birliği ile 19 Mayıs'ı daha da yukarılara taşıyacaklarını kaydetti.