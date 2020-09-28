Topaloğlu: “Amacımız esnafımızla istişare etmek, fikir alışverişinde bulunmak”

Esnaf ziyaretlerinde maske-mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Başkan Topaloğlu, korona virüs (Kovit-19) salgını süresince büyük sıkıntılar yaşayan, buna rağmen sabır ve sükunetle sürece destek veren esnafa teşekkür etti.

Her fırsatta esnaf ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, esnafların önerilerini ve taleplerini yerinde tespit ediyor. Esnafla bir araya gelip sohbet ederek 19 Mayıs ilçesine yapılanlar ve yapılacaklar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. “Amacımız esnafımızla istişare etmek, fikir alışverişinde bulunmak ve 19 Mayısımız için yaptığımız çalışmalar ve yapacağımız projeleri bizzat anlatmak” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe esnafı, özellikle pandemi döneminde yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti.