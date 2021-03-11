Topaloğlu: "Eğitime büyük önem veriyoruz"

Eğitime verdiği destek ile örnek olan Başkan Topaloğlu pandemi sürecinde okullarından uzak kalan ve yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri sık sık ziyaret ederek, onlara destek olmaya devam ediyor. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Bu yüzden eğitime büyük önem veriyoruz. Sık sık okullarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Tüm gayretimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güzel şartlarda eğitimlerine devam edebilmesi içindir. Eğitime olan desteğimiz devam edecek “dedi.

Yüz yüze eğitim başlamadan önce tüm okulları dezenfekte eden, okullara maske ve dezenfektan desteği sağlayan, 19 Mayıs Belediyesi daha öncede ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etmiş, YKS'ye girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılamıştı. Şimdi ise çeşitli hediyelerle yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ederek, onları mutlu etmeye ve yalnız bırakmamaya devam ediyor.