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Topaloğlu: “Güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs ilçesinde yeni göreve başlayan Kaymakam İbrahim Civelek’i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs ilçesinde yeni göreve başlayan Kaymakam İbrahim Civelek'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Kaymakamımız İbrahim Civelek beyefendiyi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledim. İlçemiz her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Bu gelişime katkı sunan önceki kaymakamlarımıza teşekkür ederken, yeni Kaymakamımız Sayın Civelek ile güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.


Başkan Topaloğlu, Kaymakam İbrahim Civelek'e belediye projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Civelek, Başkan Topaloğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

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