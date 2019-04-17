Topaloğlu: “İlçemiz hak ettiği hizmeti alamaya devam edecek”

31 Mart yerel seçimlerinde 3. kez başkan seçilen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na ziyaretler devam ediyor. Türkiye Gazetesi Karadeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Kadem Kaptı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Topaloğlu'na üçüncü dönem belediye başkanlığı görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Ahmet Kadem Kaptı, “Belediye başkanlık görevi zor ve meşakkatli bir görevdir. Fakat Başkanımız Osman Topaloğlu'nun üçüncü dönemi, kendisinin ustalık dönemidir. Yeni dönemde tecrübe ve birikimleri ile 19 Mayıs ilçesinin çehresini daha da değiştireceklerinin inancındayım, hayırlı olsun” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “19 Mayıs ilçemiz bu dönemde de yeni proje ve çalışmalarımızla hak ettiği hizmeti alamaya devam edecektir” diye konuştu.

Başarılı güreşçilerden Başkan Topaloğlu'na ziyaret

19 Mayıs ilçesinde güreş branşında başarı elde eden sporcular, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Malatya Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 62. kg Halil İbrahim Özdin Türkiye 3'üncüsü olurken, Batman'da yapılan minikler grup müsabakalarında 100 kg Bayram Ali Kapıcıoğlu 2'ncisi, 75 kg Miraç Koçali 2'inci, 62 kg Yasin Eroğlu Türkiye 5'incisi olarak, 26-29 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Başkan Topaloğlu, “Başarılı sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İlçemizin adının birçok spor dalında elde edilen başarı ile duyulması ve çocuklarımızın zamanlarını sporla değerlendirmesi bizleri mutlu etmektedir. Spora ve sporcuya olan desteğimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret eden başarılı güreşçilere eşlik eden Güreş Antrenörü Hüseyin Sivri, “Desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Başkanımız Osman Topaloğlu'na teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.