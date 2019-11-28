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Topaloğlu: “Milletimizin huzuru ve güvenliği her şeyden daha önemli”

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, eski 19 Mayıs Kaymakamı Mehmet Fatih Serdengeçti, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, eski 19 Mayıs Kaymakamı Mehmet Fatih Serdengeçti, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Emniyet teşkilatımız ile beraber her zaman halkımızın rahatı ve huzuru için çalışıyoruz. Bu konuda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzuru ve güvenliği her şeyden daha önemli” dedi.


Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ise 19 Mayıs Belediyesinin başarılı çalışmalarına bundan sonra da devam etmesi dileğinde bulundu.

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