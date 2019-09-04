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Topaloğlu: “Samsun'daki en huzurlu ilçe 19 Mayıs”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Elkılıç’ı makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Elkılıç'ı makamında ziyaret etti.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Öncelikle İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Elkılıç'a ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum. Her ilçenin ayrı bir değeri ve önemi var. 19 Mayıs ilçesi gerek tarımı, ekonomisi, sanayisi gerekse sosyokültürel yapısı ve turizm bölgesi olma özelliği ile ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi. İlçemizi güzel kılan unsurlardan biride o şehrin güvenliği ve huzurudur. Bunu temin eden ise değerli emniyet güçlerimizdir.19 Mayıs'ın huzuru için hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağız inşallah. Samsun'daki en huzurlu ilçe 19 Mayıs” dedi.


Ziyaretinden dolayı 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, “Tüm gücümüzle, 19 Mayıs ilçemize değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte sorunları çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

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