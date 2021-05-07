Topaloğlu: “SAMÜ Ballıca Kampüsü ilçemize değer katıyor"

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Açılan ve açılacak olan bölümleri, fakülte binaları, öğrenci yurtları, hava alanıyla bir bütün halinde gelişen Samsun Üniversitemizin(SAMÜ) Ballıca Kampüsü ilçemize değer katmaya devam ediyor” dedi.

Samsun'un ikinci devlet üniversitesi Samsun Üniversitesi (SAMÜ), yeni bölümleriyle büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. SAMÜ'nün iki kampüsünden biri olan 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsü'nde kurulan mühendislik fakülteleri için, eski tütün depolarındaki tadilat ile fakülte binası çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte inceleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “2009 yılında ilçemizde ilk olarak Sivil Havacılık MYO kurulması fikri bizlere geldiğinde, hemen girişimlere başlamıştık. O yıllarda, Samsun'da kurulması muhtemel ikinci devlet üniversitesinin 19 Mayıs ilçemizde kurulması gerektiğini defalarca dile getirmiştik. Bugün bu ortamda, açılan ve açılacak olan bölümleri, fakülte binaları, öğrenci yurtları, hava alanıyla bir bütün halinde gelişen Samsun Üniversitemizin Ballıca Kampüsü ilçemize değer katmaya devam ediyor” diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde şu fakülte ve bölümler bulunuyor:

Hava ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık MYO, Teknik Bilimler MYO, Uçak Bakım Onarım, Meteoroloji Mühendisliği, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği.