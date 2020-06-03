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Toplu taşımada sıkı denetim

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent içi toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürdü.


Normalleşme süreci çerçevesinde yüzde 50 kapasite kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Her gün düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde ekipler araçların temizliği ve maske kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu. Polis ve zabıta iş birliğinde gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra ticari taksilerde de dezenfektan ve kolonya bulundurulması, 3 yolcudan fazla müşteri alınmaması konusuna dikkat çekti.


1 trafik polisi ve 3 zabıta tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kurallara uymayan sürücülere Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem uyguluyor.

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