Toplu ulaşım bayramda ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri alırken, toplu ulaşım araçlarının da bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bu kapsamda toplu ulaşım araçları, arife günü, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacak.

“Vatandaşlarımızın hizmetinde olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir bayrama daha ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bu Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bu vesileyle bir kez daha tüm Samsunluların, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için bayram sürecinde başta ulaşım olmak üzere temizlik, zabıta, itfaiye gibi birimlerimiz kesintisiz hizmet vermeye devam edecek” dedi.