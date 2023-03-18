Toplu ulaşımda 'yeşil' konfor

Samsun'da ulaşım hizmeti veren Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler 6 ayda 600 bin yolcu taşıdı. Sessiz ve çevreci olması özelliğiyle dikkat çeken otobüsler 612 ton karbon emisyonunun doğaya yayılmasını da önledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ASELSAN iş birliğinde 2022 Eylül ayında hizmete sunulan elektrikli otobüsler enerji verimliliğinin yanı sıra çevreci ve gürültüsüz olma özelliğiyle de konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor. Belediye tarafından hizmete sunulan 6 aylık süreçte 512 bin kilometre yol kat eden otobüsler, dizel yakıtlı otobüslere göre 4 milyon 250 bin TL tasarruf sağladı.

Yeşil otobüsler hakkında açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım ana planı mecliste kabul edildikten sonra ulaşım ana planında çıkan sonuçlardan bir tanesi toplu taşımada kullandığımız araçların teknolojisinin ve verimliliğin artırılmasıydı. Bunu da günümüzde fosil ve elektrikli yakıtlar olarak kıyaslayabiliyoruz. Biz de elektrikli araçlara yönelik bir çalışma yaptık. Çözüm ortağımız burada teknoloji firması olan ASELSAN'dı. Ultra hızlı şarj sisteminde karar kıldık. Bu çerçevede 12 metre solo tipi 20 adet otobüs, 6 adet 450 kilovatlık şarj istasyonundan oluşan sistemi kurduk” dedi.

“612 ton karbondioksiti Samsun insanına solutmadık”

Otobüslerin çevreci olduğunu belirten Kadir Gürkan, “Halkımız bu otobüsleri çok beğendi, çok keyif aldı, çok tercih eder oldu. Yaklaşık 600 bin kadar yolcu taşıdık. Bu otobüsler yaklaşık 512 bin kilometre civarında yol kat etti. 4 milyon 250 bin TL kadar dizel yakıta göre bir tasarruf sağladı. Yakıt tasarrufunun haricinde bir de ortama bıraktığı karbondioksit emisyonunda azalma oldu. Bu da yaklaşık 612 tondur. Bizler elektrikli otobüsleri hizmete sunarak 612 ton karbondioksiti Samsun insanına solutmadık. Yaptığımız analizler sonucunda tüm otobüs filomuzu elektrikliye çevirerek verimli yeşil enerjiden oluşan toplu taşıma hizmetinden yararlanmasını hem de sürdürebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Bu otobüsler fosil yakıtlara göre 10 desibel daha az ses üretiyor. 10 desibel ciddi bir rakamdır. Birçok yolcumuz bize otobüsün içerisinde daha alçak sesle konuşulsa bile duyulduğunu, daha az yorucu olduğunu geri dönüşlerle bildiriyorlar” diye konuştu.

Çevreci otobüsler 10 dakikalık şarjla 90 kilometre yol gidebiliyor.