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Toplum destekli polisler vatandaşları bilgilendiriyor

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları genel güvenlik konularında bilgilendiriyor.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun 3. Ev'leniyoruz Fuarı'nda stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, fuara gelen vatandaşlara broşürler vererek, aile içi şiddet, hırsızlık, hırsızlığa karşı alınabilecek tedbirler, dolandırıcılık, apartman kapılarının kapalı tutulması, düğünlerde ve asker eğlencelerinde havaya silah atma, kapkaç gibi genel güvenlik konularında bilgi aktarıyor. Vatandaşlar ise böyle bir bilgilendirmeden çok memnun olduğunu söyledi.

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