Toprak kayması sonucu tahliye edilen 2 bina sakinlerinin tedirgin bekleyişi

Samsun'da bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir binada çatlaklar ve temelinde kayma yaşandı. Toprak kaymasından etkilenen 2 binada bulunan 11 aile tahliye edilirken, apartman sakinlerinin tedirgin bekleyişi sürüyor.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir binanın temel kazı çalışması sırasında bitişiğindeki 5 katlı binada çatlaklar oluştu ve temelinde kayma yaşandı. Temeli kayan 5 katlı bina ile bitişikteki 5 katlı binada ikamet edenler tahliye edildi. Bina sakinleri evlerinin önünde yapımına başlanan inşaatın müteahhidini suçlayarak, yeterli önlem almadan temel kazıp çalışma yaptığını belirttiler.

“Sokakta kaldık"

Gece evlerinden tahliye edildiklerini ve tedirgin olduklarını belirten bina sakini Hayriye Aksökek, “3 gün önce buraya kazı yapmaya başladılar. Biz, ‘yıkılır burası, can güvenliğimiz yok' dedik ama kazıya devam edildi. Ben mühürlenen aile binasında oturuyorum. Çocuklarımız da hep yanımızda kalıyor. Binamız yıkılsaydı ne olacaktı. Binamızın altından da su geliyordu. Gerekli birimlere de bildirmiştik. Yan binadakiler sesleri duyup gece şikayette bulunmuşlar. Daha sonra gelen polisler önce yan binayı, sonra bizim binayı tahliye ettiler. 2 apartmanı da mühürlediler ve şu anda binada kalan kimse yok. Tahliye olduktan sonra binadakiler akrabalara kalmaya gitti. Diğer binada 6, bizim binada ise 5 aile kalıyor. Sokakta kaldık. Sokakta kalmamızda ilgili herkesin suçu var. Sonuç ne olacak bilemiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kapıda kaldık, parkta oturuyoruz. Çoluk çocuk okula gidemiyor. Binamız yıkılsa 15 kişiydik ne olurdu bilemiyorum. Eşim bu binayı aylığıyla zar zor yaptı. Yardım bekliyoruz” dedi.

Tedirgin bekleyişlerini sürdüren diğer mahalle ve bina sakinleri de yetkililerin ne yapacaksa ellerini çabuk tutması gerektiğini söylediler.